Didim Belediyesi Ekipleri, Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Sahada

08.01.2026 16:02  Güncelleme: 16:51
Didim Belediyesi, etkisini sürdüren kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada hızlı müdahalelerde bulunuyor. Devrilen ağaçlar ve su birikintilerine karşı önlemler alındığı belirtildi.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, kentte etkisini artırarak sürdüren kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi, günlük yaşamın aksamaması ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla teyakkuza geçen Didim Belediyesi ekipleri; ilçenin farklı noktalarında fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ile yağış sonucu oluşan su birikintilerine hızlı ve etkin şekilde müdahale etti. Risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak olası aksaklıkların önüne geçildi.

Ekiplerin her koşulda sahada olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bölgemizde etkisini sürdüren kuvvetli fırtına ve yağışlara karşı halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlara kısa sürede müdahale edilirken, yağışın oluşturduğu su birikintilerine karşı yol üzerindeki su ızgaraları temizlenerek gerekli tüm önlemler alındı. Olumsuz hava koşulları sona erene kadar belediyemiz teyakkuz halinde olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

