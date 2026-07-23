Didim Belediyesi'nden Akköy Fidanlığı'nda Lavanta Hasadı

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yürütülen üretim faaliyetleri kapsamında lavanta hasadını gerçekleştirdi. Özenle toplanan lavantalar, işlenerek aromatik ürünlere dönüştürülecek ve üretim sürecinin bir sonraki aşamasına taşınacak.

Didim Belediyesi, yerel üretimi destekleyen ve doğal kaynakları verimli kullanan üretim anlayışıyla çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Tıbbi aromatik bitki üretiminin önemli örneklerinden lavanta, belediyenin üretim anlayışı doğrultusunda yetiştirilirken, hasat edilen ürünler işlenerek farklı alanlarda değerlendirilmeye devam ediyor.

LAVANTALAR ÜRETİM YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR

Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda sürdürülen üretim modeliyle lavantanın yanı sıra birçok tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştiriliyor. Üretim süreci yalnızca hasatla sınırlı kalmayıp işleme aşamasıyla devam ederek belediyenin üretim zincirinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

"ÜRETMEYE VE DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, üretimin sürdürülebilir belediyeciliğin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'mızda yürüttüğümüz üretim çalışmalarıyla toprağımızın bereketini emekle buluşturuyoruz. Lavanta hasadımızı tamamlayarak üretim sürecimizin bir aşamasını daha geride bıraktık. Üreten belediyecilik anlayışımız doğrultusunda doğal kaynaklarımızı değerlendiriyor, üretmeye ve Didim'e değer katacak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.