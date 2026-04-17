Didim Belediyesi'nden İsrafı Önlemeye Karşı Örnek Uygulama

(AYDIN)- Didim Belediyesi, israfı önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla kentin farklı noktalarına bayat ekmek kutuları yerleştiriyor. Uygulama kapsamında ekmekler, ekonomiye ve çevreye yeniden kazandırılırken, sokakta yaşayan can dostların beslenmesine de katkı sağlanıyor.

Didim Belediyesi, israfı önlemek amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen bayat ekmek kutuları ile atık ekmekler toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor. Uygulama kapsamında çöpe gitmesi muhtemel ekmekler ekonomiye ve çevreye yeniden kazandırılırken, sokakta yaşayan can dostların beslenmesine de katkı sağlanıyor. Projenin hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal duyarlılık açısından önem taşıdığı vurgulandı. Uygulama ile birlikte israfın azaltılması hedeflenirken, vatandaşların da sürece katılımı teşvik ediliyor. Bayat ekmek kutuları aracılığıyla oluşturulan sistemin hem çevre bilincini artırdığı hem de can dostlara düzenli besin desteği sağladığı belirtildi.

"Tüm halkımızı projeye katkı sunmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İsrafı önlemek ve can dostlarımızın yaşamına katkı sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bayat ekmek kutularımız sayesinde hem çevremizi koruyor hem de sokakta yaşayan hayvanlarımızın beslenmesine destek oluyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı projeye katkı sunmaya davet ediyorum. Hep birlikte daha duyarlı ve yaşanabilir bir kent mümkün" diye konuştu.