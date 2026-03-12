Didim Belediye Başkanı Gençay: "Kadınların Emeği, Azmi ve Üretkenliği Toplumumuzun En Güçlü Değerlerinden Biri"

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından belediyede görev yapan kadın personel için düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Hatice Gençay, "Kadınların emeği, azmi ve üretkenliği toplumumuzun en güçlü değerlerinden biridir. Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşırken dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirdiğimize inanıyorum" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından belediyede görev yapan kadın personele özel bir etkinlik düzenlendi. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan kadın çalışanlar, ramazan ayının manevi atmosferi ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün anlamını aynı sofrada buluşarak yaşadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen program, kadın emeğine verilen değerin ve kurum içi dayanışmanın örneği oldu.

Programa Gençay da katılarak kadın personelle bir araya geldi. Günün anlam ve önemine uygun olarak kadın çalışanlara hediyeler takdim eden Gençay, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Kadın personel de Gençay'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak kendisine hediye sundu. Etkinlik boyunca kadın çalışanlar keyifli ve samimi anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Gençay, "Kadınların emeği, azmi ve üretkenliği toplumumuzun en güçlü değerlerinden biridir. Belediyemizde görev yapan tüm kadın çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşırken dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirdiğimize inanıyorum. Emek veren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.