Didim Belediye Başkanı Gençay: "Kadınların Emeği, Azmi ve Üretkenliği Toplumumuzun En Güçlü Değerlerinden Biri" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediye Başkanı Gençay: "Kadınların Emeği, Azmi ve Üretkenliği Toplumumuzun En Güçlü Değerlerinden Biri"

12.03.2026 09:19  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personeli için özel bir etkinlik düzenledi. Başkan Hatice Gençay, kadınların emeğinin ve üretkenliğinin toplumsal değerini vurgulayarak katılanlara teşekkür etti.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından belediyede görev yapan kadın personel için düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Hatice Gençay, "Kadınların emeği, azmi ve üretkenliği toplumumuzun en güçlü değerlerinden biridir. Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşırken dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirdiğimize inanıyorum" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından belediyede görev yapan kadın personele özel bir etkinlik düzenlendi. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan kadın çalışanlar, ramazan ayının manevi atmosferi ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün anlamını aynı sofrada buluşarak yaşadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen program, kadın emeğine verilen değerin ve kurum içi dayanışmanın örneği oldu.

Programa Gençay da katılarak kadın personelle bir araya geldi. Günün anlam ve önemine uygun olarak kadın çalışanlara hediyeler takdim eden Gençay, emeklerinden dolayı teşekkür etti. Kadın personel de Gençay'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak kendisine hediye sundu. Etkinlik boyunca kadın çalışanlar keyifli ve samimi anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Gençay, "Kadınların emeği, azmi ve üretkenliği toplumumuzun en güçlü değerlerinden biridir. Belediyemizde görev yapan tüm kadın çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşırken dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirdiğimize inanıyorum. Emek veren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Hatice Gençay, Etkinlikler, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Gençay: 'Kadınların Emeği, Azmi ve Üretkenliği Toplumumuzun En Güçlü Değerlerinden Biri' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:55:54. #7.13#
SON DAKİKA: Didim Belediye Başkanı Gençay: "Kadınların Emeği, Azmi ve Üretkenliği Toplumumuzun En Güçlü Değerlerinden Biri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.