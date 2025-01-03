Didim Belediyesi'nden Regaip Kandili İkramı

Güncel

(AYDIN)- Didim Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Didim Merkez Camii önünde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, üç ayların habercisi Regaip Kandili'nde Didim Merkez Camii önünde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç ayların müjdecisi, Ramazan ayının habercisi olan Regaip Kandili'nin ülkemize huzur, barış ve bereket getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller" dedi.