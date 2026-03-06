Didim Belediyesi'nin İftar Sofrası, Bu Kez Akköy'de Kuruldu - Son Dakika
Didim Belediyesi'nin İftar Sofrası, Bu Kez Akköy'de Kuruldu

06.03.2026 09:32  Güncelleme: 10:44
Didim Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu mahallelere taşımaya devam ediyor. Akköy Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında bir araya gelen mahalle sakinleri, belediyenin kurduğu sofralarda oruçlarını birlikte açtı.

Didim Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü ramazan programlarının durağı, bu kez Akköy Mahallesi oldu. Akköy Pazaryeri'nde kurulan geniş iftar sofraları, mahalle sakinlerini bir araya getirerek, birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oldu. Farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, komşuluk bağları ve dayanışma duygusu ön plana çıktı.

Geleneksel şenliklerle renkli akşam

İftar saatinin ardından mahallede geleneksel ramazan şenlikleri düzenlendi. Akşam saatlerine neşe katan etkinliklerde, özellikle çocuklar için hazırlanan özel programlar, müzik ve eğlence gösterileri büyük ilgi gördü. Mahalle sakinleri, ramazanın manevi atmosferini sosyal etkinliklerle bir arada yaşama fırsatı buldu.

Didim Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçedeki farklı mahallelerde iftar sofraları kurmaya ve sosyal etkinliklerle halkı buluşturarak dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

