Didim ve Akbük Kent Lokantaları'na Yoğun İlgi

13.01.2026 09:40  Güncelleme: 10:18
Didim ve Akbük'te faaliyet gösteren Kent Lokantaları, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarına destek sunarak zorlu ekonomik koşullarda yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, projelerin devamlılığını ve genişletilmesini planladıklarını belirtti.

(AYDIN)- Didim Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları, Didim ve Akbük'te halkın yoğun ilgisiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sosyal dayanışmayı büyüten, paylaşmayı esas alan bu projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kent Lokantaları'nın sayısını artırarak daha çok kişinin bu imkandan yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Geçen yıl Didim Belediyesi tarafından hizmete açılan Didim ve Akbük Kent Lokantaları, zorlu ekonomik koşullar karşısında başta öğrenciler ve emekliler olmak üzere halkın geniş bir kesimine hitap ediyor. Açıldığı günden bu yana iki kent lokantasında yaklaşık 115 bin yemek servisinin yapıldığı bildirildi.

"Daha çok kişinin bu imkandan yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kent Lokantaları'nın sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu belirterek, ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde halkın temel ihtiyaçlarına doğrudan destek sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Gençay, bu hizmetin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Gençay, "Didim'de hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir kent anlayışıyla çalışıyoruz. Kent Lokantalarımız, halkımızın sağlıklı ve ekonomik yemeklere ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biridir. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Sosyal dayanışmayı büyüten, paylaşmayı esas alan bu projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kent Lokantaları'nın sayısını artırarak daha çok kişinin bu imkandan yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Didim Belediyesi'nin sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen projeleri arasında yer alan Kent Lokantaları, artan yaşam maliyetleri karşısında halkın bütçesine katkı sunarken, kentte paylaşma ve dayanışma kültürünün güçlenmesine de önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

