Didim Belediyesi Tarladan Ücretsiz Ürün Dağıtıyor

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(AYDIN) - Didim Belediyesi'ne ait Akköy Mahallesi'nde bulunan tarlada yetiştirilen ürünler vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Didim Belediyesi'nin tarlasında hasat edilen biberler Hisar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efeler Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Altınkum Mahallesi'ne kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Başkan Hatice Gençay, "Akköy Mahallemizde bulunan kendi tarlamızda üretmiş olduğumuz sebzelerimizi, Didimli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Didim halkı için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.