Didim Belediyesi Vakıflar arazisi ihalesini kazandı, Genel Müdürlük onayı bekleniyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Belediye Meclisi'nin verdiği yetki doğrultusunda katıldığı Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi vererek ihaleyi kazandı. Süreç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayının ardından sözleşme imzalanmasıyla tamamlanacak.

Didim Belediyesi, söz konusu alanın ilçe halkının kullanımına kazandırılması amacıyla katıldığı ihalede en uygun teklifi sundu. İhale sonucunun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasının ardından belediye ile sözleşme imzalanacak. Böylece alanın Didim halkının kullanımına kazandırılması için süreçte bir sonraki aşamaya geçilecek.

"BU ALANI HALKIMIZIN KULLANIMINA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, ihale sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediye Meclisi'mizin verdiği yetki doğrultusunda, Didim halkımız adına katıldığımız Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi verdik ve ihaleyi kazandık. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayını bekliyoruz. Onayın ardından sözleşmemizi imzalayarak bu değerli alanı Didim halkımızın kullanımına kazandırmayı hedefliyoruz. Kentimizin ortak değerlerini korumak, kamu yararını gözetmek ve Didim'in geleceğine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."