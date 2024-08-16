Didim Belediyesi Yaz Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

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(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda yapılan yaz etkinlikleri yoğun ilgi ve katılımla devam ediyor.

Vatandaşları kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturmaya devam eden Didim Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı'nda konser düzenledi.

İlçede faaliyet gösteren Didim Nefes Kültür Sanat ve Eğitim Derneği üyelerinin sahne aldığı konserde, birbirinden güzel şarkılar seslendirildi.

Konseri büyük bir beğeniyle takip eden vatandaşlar, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kurulan stantları gezme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyemiz tarafından gerçekleştirmiş olduğumuz yaz etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmaya tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.