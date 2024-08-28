Didim Belediyesi, Yetiştirdiği Mahsulleri Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtıyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi, Yetiştirdiği Mahsulleri Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtıyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde belediye tarafından yetiştirilen mahsuller, vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, 'Didimli vatandaşlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz' dedi.

28.08.2024 09:39  Güncelleme: 10:23
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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde belediye tarafından yetiştirilen mahsuller, vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didimli vatandaşlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, Balat Mahallesi'nde bulunan kendisine ait 250 dönümlük tarlada yetiştirdiği ürünleri, belirli noktalarda kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz dağıttı.  Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sofralarına katkı sağlamak amacıyla bereketli topraklarımızdan taze taze topladığımız sebzelerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Didimli vatandaşlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi, Yetiştirdiği Mahsulleri Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtıyor - Son Dakika

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