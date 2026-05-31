Didim'de 7 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Oynarken Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde tabancayla oynarken kazara kendisini vurduğu öne sürülen çocuk hayatını kaybetti.
Akbük Mahallesi'nde S.P (7), amcasına ait olduğu iddia edilen tabancayla oynarken kazara kendisini vurdu.
Silah seslerini duyan ailesi, yaralanan çocuğu Didim Devlet Hastanesine götürdü.
S.P burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, çocuğun amcası V.P'yi gözaltına aldı.
