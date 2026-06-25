Didim\'de Boğulma Faciası

AYDIN'ın Didim ilçesinde İsmet Gülcan (70), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde Ege Yıldız Sitesi sahilinden sabah saatlerinde serinlemek için denize giren İsmet Gülcan, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıda bulunan Gülcan'ın yakınlarının ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, İsmet Gülcan'ı deniz yüzeyinde hareketsiz halde buldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan Gülcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmet Gülcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.