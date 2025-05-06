Didim'de Çevre Bakım ve Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim ilçesinde çevre bakım, düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar, ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim'i Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsledi. İlçenin genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi de yapan ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini de hızla tamamladı. Ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama işlemi de gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım faaliyeti yürüttü. Yaya geçitlerini de boyayan ekiplerin çalışmaları sürücülerden tam not aldı. Otobüs duraklarının bakımını yapan ekipler, her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı alanları yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından cadde, bulvar ve otobüs duraklarında gerçekleştirilen çevre koruma ve bakım faaliyetleri ile ilçe pırıl pırıl oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimize ulaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.