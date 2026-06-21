Didim'de Edebiyat Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'de Edebiyat Günleri Başladı

21.06.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşinci Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Didim'de 'Düşünce, Yaratı, Demokrasi' temasıyla düzenleniyor.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nin ikinci gününde konuşmacılar katılımcılarla bir araya geldi.

Livaneli Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri' bu yıl Didim Belediyesi ev sahipliğinde Apollon Tapınağı'nda başladı. Etkinliğin ikinci gününde, konuşmacılar katılımcılarla buluştu. Açılış konuşmasını Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptı. Gençay, "Düşünce özgürlüğü, yaratıcılık, kültürel çoğulculuk, demokrasi ve etik üzerine yeniden düşünmeye ihtiyaç duyuyoruz. Didyma beşinci Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nin bu yılki teması olan 'Düşünce, Yaratı, Demokrasi' kültürel bir başlık gibi düşünülse de aynı zamanda çağımızın temel meselelerine açılım getirebilecek bir davettir. Konferansın temel amacı elbette belirlenmiş sonuçlara ulaşmak değil, düşüncenin özgürce dolaşabildiği ortak bir tartışma zemine oluşturabilmektir. ve bu zeminde aynı şeyleri söylemekten daha çok farklı şeylerin özgürce söylenebildiği bir konferansa Livaneli Vakfı ile birlikte ev sahibi almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

Zülfü Livaneli de konuşmasında, "Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve belediye çalışanlarının bize sağladığı bu platform birbirimizle bir disiplin içinde fikir alışverişinde bulunmak ve bunun yeni sorulara ve yeni cevaplara yol açması bakımından önemli. Burada düşünürler,filozoflar, icraatın içinde bulunmuş insanlar var. Bakanlar var, başbakanlar var, dolayısıyla konuştuğumuz konular şu anda dünyanın en yakıcı konuları bence" dedi

Programda, Zülfü Livaneli ve Murat Karayalçın'ın 'Kültürel Dünya Mirasi 'Düşünce, Yaratı, Demokrasi' üzerine, Joan Tarrida, Monika Zgustova ve Paulina Lampsa, 'Akdeniz'in Yaratıcı Dili: 'Edabiyat, Kültürlerarası Diyalog ve Birlikte Yaşam' Bahattin Yücel, Prof. Dr. Doğan Göçmen Prof. Dr. Onur Bilge Kula, 'Aydınlanmanın Mirası: Felsefe, Edebiyat ve Cumhuriyet', 'Miletos'tan günümüze uzanan akıl, özgür düşünce ve aydınlanma değerleri üzerine' konuşma yaptı.

Program bu akşam Amfi Tiyatro'da gerçekleşen Ferhat Livaneli Orkestrası ve Betty Harlafti dinletisinin ardından sona erecek

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ DİDİM (Aydın);

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Demokrasi, Etkinlik, Edebiyat, Akdeniz, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Edebiyat Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı En son bayılınca sınava giremedi YKS sabahı başına gelmeyen kalmadı! En son bayılınca sınava giremedi
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

21:46
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 22:06:07. #7.13#
SON DAKİKA: Didim'de Edebiyat Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.