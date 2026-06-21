Didim'de Edebiyat Günleri Başladı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nin ikinci gününde konuşmacılar katılımcılarla bir araya geldi.

Livaneli Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri' bu yıl Didim Belediyesi ev sahipliğinde Apollon Tapınağı'nda başladı. Etkinliğin ikinci gününde, konuşmacılar katılımcılarla buluştu. Açılış konuşmasını Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptı. Gençay, "Düşünce özgürlüğü, yaratıcılık, kültürel çoğulculuk, demokrasi ve etik üzerine yeniden düşünmeye ihtiyaç duyuyoruz. Didyma beşinci Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nin bu yılki teması olan 'Düşünce, Yaratı, Demokrasi' kültürel bir başlık gibi düşünülse de aynı zamanda çağımızın temel meselelerine açılım getirebilecek bir davettir. Konferansın temel amacı elbette belirlenmiş sonuçlara ulaşmak değil, düşüncenin özgürce dolaşabildiği ortak bir tartışma zemine oluşturabilmektir. ve bu zeminde aynı şeyleri söylemekten daha çok farklı şeylerin özgürce söylenebildiği bir konferansa Livaneli Vakfı ile birlikte ev sahibi almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

Zülfü Livaneli de konuşmasında, "Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve belediye çalışanlarının bize sağladığı bu platform birbirimizle bir disiplin içinde fikir alışverişinde bulunmak ve bunun yeni sorulara ve yeni cevaplara yol açması bakımından önemli. Burada düşünürler,filozoflar, icraatın içinde bulunmuş insanlar var. Bakanlar var, başbakanlar var, dolayısıyla konuştuğumuz konular şu anda dünyanın en yakıcı konuları bence" dedi

Programda, Zülfü Livaneli ve Murat Karayalçın'ın 'Kültürel Dünya Mirasi 'Düşünce, Yaratı, Demokrasi' üzerine, Joan Tarrida, Monika Zgustova ve Paulina Lampsa, 'Akdeniz'in Yaratıcı Dili: 'Edabiyat, Kültürlerarası Diyalog ve Birlikte Yaşam' Bahattin Yücel, Prof. Dr. Doğan Göçmen Prof. Dr. Onur Bilge Kula, 'Aydınlanmanın Mirası: Felsefe, Edebiyat ve Cumhuriyet', 'Miletos'tan günümüze uzanan akıl, özgür düşünce ve aydınlanma değerleri üzerine' konuşma yaptı.

Program bu akşam Amfi Tiyatro'da gerçekleşen Ferhat Livaneli Orkestrası ve Betty Harlafti dinletisinin ardından sona erecek

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ DİDİM (Aydın);