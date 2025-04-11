Didim'de Fırın Denetimleri Artık Daha Sıkı

(AYDIN) - Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında fırınlarda ürünlerin hijyen standartlarına uyumu, gramaj ve üretim koşullarının uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamak en öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz fırınlarda sıkı bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.