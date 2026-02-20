Didimliler, Belediye'nin İftar Sofralarında Buluştu... Gençay: Aynı Sofrada Buluşmanın, Lokmamızı Paylaşmanın Manevi Huzurunu Hep Birlikte Yaşıyoruz

(İSTANBUL) - Ramazan ayı dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları başladı. İlk iftar organizasyonu, Didim Kent Lokantası önünde halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Didim Belediye Başkanı Başkan Hatice Gençay, "Aynı sofrada buluşmanın, lokmamızı paylaşmanın manevi huzurunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları başladı. İlk iftar organizasyonu, Didim Kent Lokantası önünde halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İftar yemeğine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim amirleri katıldı.

Belediye Başkanı Gençay halkla iftar açtı

Programda Didimlilere yemek ikramında bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, ezanın okunmasının ardından iftarını halkla birlikte açtı. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının öne çıktığı programda Gençay, masaları tek tek dolaşarak halkın ramazan ayını kutladı.

Çocuklara etkinlik düzenlendi

İftarın ardından ramazan ayı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Program kapsamında semazen gösterisi gerçekleştirildi; çocuklara pamuk şeker ve macun ikram edildi.

İftar programları devam edecek

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Başkan Hatice Gençay, "Aynı sofrada buluşmanın, lokmamızı paylaşmanın manevi huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Didim Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde farklı mahallelerimizde iftar sofraları kurarak halkımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm halkımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Ramazan diliyorum" dedi.