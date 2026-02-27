Didim Belediye Başkanı Gençay:  "Bir Lokmayı Bölüşmenin Mutluluğunu Halkımızla Birlikte Yaşıyoruz" - Son Dakika
Didim Belediye Başkanı Gençay:  "Bir Lokmayı Bölüşmenin Mutluluğunu Halkımızla Birlikte Yaşıyoruz"

27.02.2026 10:05  Güncelleme: 10:52
Didim Belediyesi, Yalıköy Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Belediye Başkanı Hatice Gençay, ramazan ayının manevi atmosferinde paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

(AYDIN) Didim Belediyesi tarafından Yalıköy Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Aynı sofrada buluşmanın, bir lokmayı bölüşmenin mutluluğunu halkımızla birlikte yaşıyoruz" dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferi Didim'de düzenlenen iftar programıyla yaşatıldı. Didim Belediyesi'nin Yalıköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği programda vatandaşlar aynı sofrada bir araya geldi. İftar programına katılan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Program kapsamında ramazan şenliği de gerçekleştirildi.

"Didim'de birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaya devam edeceğiz"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir aydır. Aynı sofrada buluşmanın, bir lokmayı bölüşmenin mutluluğunu halkımızla birlikte yaşıyoruz. Didim'de birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve hoşgörüyle ramazanın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Güncel, İftar, Son Dakika

