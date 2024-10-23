Didim\'de Kaçak Kazı Operasyonu

Güncel

Öcalan, yıllar önce sorgusunda itiraf etmişti: Ben Ülkü Ocakları\'na da gittim

Galatasaray\'dan TFF ve Beşiktaş\'a olay tepki

Fed yöneticisinin Bitcoin ve kripto para yorumları tepki çekti

Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

Dini nikahlı eşine pusu kurdu, defalarca ateş ederek öldürdü

AYDIN'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak için ekskavatörle kaçak kazı yapan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akbük Mahallesi yakınlarında tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H.D., Y.E.Ç., H.K., Z.Ş., H.A., Z.S. ve H.G.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları ekskavatör, 1 gaz maskesi, 2 el yapımı dinamit, 50 metre uzatma kablosu, 1 seyyar led lamba ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.