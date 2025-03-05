Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 12 kişiden 8'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi Kalabak Tepe mevkisindeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Kaçak kazı yapan 12 kişi suçüstü yakalandı, 2 gaz maskesi ve 3 hilti ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Kaçak Kazıya 8 Tutuklama - Son Dakika
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