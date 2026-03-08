Didim'de "Kadın Kadına Özgürlük" Sahneye Taşındı

(AYDIN) - Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Kadın Kadına Özgürlük" oyununu sahneledi. Oyunun ardından etkinlik alanında DİGEM Sanat Akademisi resim kursu öğrencilerinin kadın temalı eserleri sergilendi.

Didim'de sanatseverler, "Kadın Kadına Özgürlük" adlı tiyatro oyunu ile hem düşündüren hem de duygulandıran özel bir akşam yaşadı. Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, yaşamın değerini ve umudun gücünü güçlü bir anlatımla izleyicilere aktardı.

Sahnedeki etkileyici performanslar ve güçlü diyaloglar, izleyicilere yalnızca bir tiyatro deneyimi değil; aynı zamanda kadın dayanışması, özgürlük ve umut üzerine derin bir farkındalık sundu. Sanatseverler, oyunun sonunda oyuncuları uzun süre alkışladı.

Kadın temalı resim sergisi

Tiyatro etkinliği, sanatın farklı dallarını bir araya getiren özel bir sergi ile taçlandı. DİGEM Sanat Akademisi resim kursu öğrencilerinin hazırladığı kadın temalı eserler, etkinlik alanında sergilendi.

Etkinliğin ardından bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, sanatın toplumu bir araya getiren en güçlü araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Sanat, toplumun ortak duygularını ve değerlerini en güçlü şekilde ifade eden alanlardan biridir. 'Kadın Kadına Özgürlük' oyunu ile hem kadınların yaşam mücadelesine dikkat çekildi hem de umudun gücü bir kez daha sahneye taşındı. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na, Digem Sanat Akademisi öğrencilerine ve bizlerle birlikte olan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.