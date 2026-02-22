Didim Belediyesi, "Ergenlik ve İlk Gençlikte Kadın Sağlığı Eğitimi" Düzenledi

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde "Ergenlik ve İlk Gençlikte Kadın Sağlığı Eğitimi" düzenledi. Programda gençlerin ve ailelerin bilinç düzeyinin artırılması hedeflenirken, doğru ve bilimsel bilgiye erişimin önemi vurgulandı.

Didim Belediyesi, kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Op. Dr. Işın Yeşim Yeşilkaya'nın konuşmacı olarak yer aldığı Ergenlik ve İlk Gençlikte Kadın Sağlığı Eğitimi'ne Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut da katıldı.

Eğitimde, ergenlik ve ilk gençlik döneminde kadın sağlığına ilişkin temel konular ele alındı. Katılımcılar, bu süreçte yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlere ilişkin merak ettikleri soruları doğrudan uzmana yöneltme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin ve kadınlarımızın sağlıklı, bilinçli ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliklerimizden biri. Ergenlik dönemi hem gençlerimiz hem de aileleri için hassas ve önemli bir süreç. Bu süreçte doğru bilgiye ulaşmak büyük önem taşıyor. Belediyemiz olarak kadın sağlığı ve toplumsal farkındalık konularındaki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.