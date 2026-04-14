Didim'de "Kuruluşunun 86. Yılında Köy Enstitüleri" Paneli

(AYDIN)- Didim Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla panel ve konser programı düzenliyor. Etkinlikte, enstitülerin eğitim modeli ve toplumsal etkileri ele alınacak.

Didim Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yılına özel program düzenliyor. 17 Nisan 2026 Perşembe günü saat 16.00'da DİGEM'de gerçekleştirilecek etkinlikte, Şef Prof. Dr. Ayfer Kocabaş yönetiminde Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Mandolin Orkestrası konser verecek. Program kapsamında ayrıca YKKED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş tarafından "Kuruluşunun 86. Yılında Köy Enstitüleri" başlıklı konferans düzenlenecek. Etkinlikte, Köy Enstitüleri'nin Türkiye'nin kültürel ve sosyal gelişimine sağladığı katkılar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

"Gelin, bu büyük mirası birlikte konuşalım"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Üreten, düşünen, sorgulayan bir eğitim devriminin adı olan Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümünde, bu idealde buluştuğumuz tüm halkımızı panelimize davet ediyoruz. Gelin, bu büyük mirası birlikte konuşalım, geleceğe birlikte taşıyalım" diye konuştu.