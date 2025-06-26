Didim'de Rüşvet Operasyonu: 17 Gözaltı, 1 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca, Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müdürlükte harita teknikeri olarak çalışan E.Y'yi (41) teknik ve fiziki takibe aldı.

E.Y'nin rüşvet karşılığında ilçedeki hazine arazilerinin konumunu paylaştığı, diğer 16 şüphelinin bu bilgiler doğrultusunda hazine arazilerinde kaçak kazı, inşaat ya da tarımsal faaliyetler yaptığı öne sürüldü.

E.Y'nin banka hesabındaki para transferleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, aralarında E.Y'nin de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 11'i jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklandı, M.S., T.Ş., M.Ş., İ.F. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.