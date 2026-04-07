Didim\'de Sıcak Hava Denizi Getirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

İlçede günlerdir etkili olan sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahil ve koylara gitti.

Kentin dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.