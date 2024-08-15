Didim'de usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Didim'de usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutuklandı

Didim\'de usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, hastalardan usulsüz para aldığı öne sürülen doktor ile medikal ürün satıcısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun ve boğaz doktoru M.Ç'nin hastalardan usulsüzce para aldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

15.08.2024 11:42
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Aydın'ın Didim ilçesinde, hastalardan usulsüz para aldığı öne sürülen doktor ile medikal ürün satıcısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun ve boğaz doktoru M.Ç'nin hastalardan usulsüzce para aldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu çerçevede daha önce hasta olan 56 kişinin ifadesini aldı.

M.Ç'nin Didim Devlet Hastanesi'nde burun estetiği ameliyatı için gelen hastalara ameliyatın ücretli olduğunu söylediği, hastane ve medikal ücreti dahil yaklaşık 30 bin lira istediği, ameliyat için gerekli olan malzemeyi almaları için de medikal ürünler satan E.Ö'ye yönlendirdiği iddia edildi.

Hastaların medikal ürünler için 6 ila 20 bin lira ücret ödedikleri, iş yerinin kredi kartından ödeme kabul etmediği, hastalara herhangi bir fatura ya da makbuz verilmediği, medikalden hastalara herhangi bir malzeme teslimi olmadığı belirlendi.

Şüpheli M.Ç'nin yanı sıra E.Ö. ve iki çalışanı gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ile E.Ö tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Didim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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