Didim'de Türkiye Yelken Şampiyonası Başlıyor

07.03.2026 10:01  Güncelleme: 11:44
Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek TYF Yelken Ligi Formula Kite-Wingfoil 2. Ayak Türkiye Şampiyonası, 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından sporcular yer alacak.

(AYDIN)- Didim Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek TYF Yelken Ligi Formula Kite-Wingfoil 2. Ayak Türkiye Şampiyonası, 9–13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen, Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TYF Yelken Ligi Formula Kite-Wingfoil 2. Ayak Türkiye Şampiyonası, 9-13 Mart günleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl farklı kategorilerde düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcuları ve yelken tutkunlarını Didim'de bir araya getirecek. Şampiyonada sporcular, Formula Kite ve Wingfoil kategorilerinde mücadele edecek.

Başkan Hatice Gençay'dan davet

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'in doğal güzellikleri ve rüzgar sporlarına elverişli yapısı sayesinde önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcuları ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA: Didim'de Türkiye Yelken Şampiyonası Başlıyor
