Didim'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Tamamlandı

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(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından Akbük Mahallesi'nde yapımına başlanan yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları tamamlandı. Yol, vatandaşların kullanımına açıldı.

Didim Belediyesi tarafından geçen yıl Akbük Mahallesi kıyı şeridinde yapımına başlanan, bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın titizlikle takip ettiği çalışmaların ardından 4 kilometrelik yol, vatandaşların kullanımına açıldı.

Son çalışmaları yerinde incelemek ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla bölgeye giden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Akbük Mahallemizde, kıyı şeridinde çalışmalarını başlattığımız ve kısa sürede tamamladığımız bisiklet ve yürüyüş yolu kentimize hayırlı olsun. İlçemizde, iklim değişikliğine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.