Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası - Son Dakika
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Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Didim\'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan atık suları denize deşarj edildiği belirlenen otele 1 milyon 161 bin lira para cezası kesildiği, işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatıldığı bildirildi.

04.08.2024 21:38
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Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye atık suları denize deşarj ettiği gerekçesiyle 1 milyon 161 bin lira para cezası kesildi.

ATIK SULARI DENİZE DÖKTÜLER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekiplerinin çalışmaları sonucu, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele ait foseptik çukurun taşmasıyla atık suların denize deşarj edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Didim'deki işletmeye atık su deşarjı nedeniyle para cezası

1 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada, "Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesilmiştir. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Akbük, Didim, Çevre, Ceza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yasin güler: verilen ceza tutarı çok komik.arabası veya evi olan zaten milyonluk oldu memleketimde.1 milyonluk ceza nedir??? 44 1 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: 1 milyon vatandaş olarak ben vereyim size, denizi bu denli kirletmenin bedeli bu kadar mı? milleti teşvik edersiniz valla, en az 50 milyon olmalı ceza 38 1 Yanıtla
  • Ankara null: kemal sunalin filmi gibi 26 1 Yanıtla
  • Mustafa ERGİN: para cezası sorunu çözmez verdiğini cezayı bir günde geri kazanır. Çözüm oteli bir hafta mühürlesin bir daha yapamaz diğer otellerde örnek olur 24 0 Yanıtla
  • Aa: 1 milyon ne lan 24 0 Yanıtla
  • Gk Gs: kesilen cezaya bakinn ibretlik ceza müthiş. alkışlıyorum ???????????????????? 21 0 Yanıtla
  • Necati Çolak : Komik ceza 11 0 Yanıtla
  • Musti Sert: Otel elinden alınması gerek tüm mal varlığına el koyulması gerek 5 0 Yanıtla
  • kamil erol: kendi ayağına sıkan otel 0 0 Yanıtla

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