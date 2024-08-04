Didim\'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

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Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye atık suları denize deşarj ettiği gerekçesiyle 1 milyon 161 bin lira para cezası kesildi.

ATIK SULARI DENİZE DÖKTÜLER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekiplerinin çalışmaları sonucu, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele ait foseptik çukurun taşmasıyla atık suların denize deşarj edildiğinin belirlendiği bildirildi.

1 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada, "Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesilmiştir. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.