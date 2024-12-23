Didim Huzurevi'nde Yeni Yıl Coşkusu

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri için 2025'e sayılı günler kala, yeni yıl kutlama etkinliği düzenlendi. Mavişehir Mahallesi'nde bulunan deniz kıyısındaki bir restoranda düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler kapsamında sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendiren huzurevi sakinleri, dans ederek yeni yıl coşkusunu yaşadı. Etkinliklerin ardından huzurevi sakinlerine hediyeler de dağıtıldı.