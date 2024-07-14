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(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Didim Lavanta Festivali" renkli görüntülerle başladı.

Didim Belediyesi'ne ait Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenen Lavanta Festivali kapılarını açtı. Sahne gösterileri ile başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları söyledi:

"Didim Lavanta Festivali'ne hep birlikte imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Didim sadece Aydın'ın 17 ilçesinden biri değildir. Ege'nin kalbi ve yaşam kentidir. Didim'de yaşamak ve Didim'e dair her alanda üretmek bir ayrıcalıktır. Festivaller sadece eğlencelerden ibaret değildir; birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi adına yol almaktır. Lavanta Festivali'mizin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda, daha güçlü, daha katılımcılı, daha coşkulu ve mutlu bir Didim adına Didim'e yakışır festivallere imza atacağız. Bugünün ayrı bir önemi var, bugün yönetime geldiğimizin 100. gününde sizinle Lavanta Festivali'ndeyiz."

Açılışın ardından Gençay ve vatandaşlar, mor lavanta tarlalarını gezdi. Festival kapsamında Türk müziğinin usta isimleri Eda- Metin Özülkü çifti sahne aldı.