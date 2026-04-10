Didimli Gazilerden 52 Yıl Aradan Sonra KKTC'ye Ziyaret

(AYDIN)- Didim Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında kentte yaşayan Kıbrıs gazileri, 52 yıl sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın gazilere verdiği söz doğrultusunda, Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Program çerçevesinde Özgürlük Milli Parkı, Yavuz Çıkarma Plajı, Özgürlük Anıtı, Barış ve Özgürlük Müzesi başta olmak üzere, harekatın izlerini taşıyan birçok nokta ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları ile Özel Kalem Müdürü Selcan Önal da programda gazilere eşlik etti. Ziyaret süresince gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Hatice Gençay, Kıbrıs'ta bulunan gazilerle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gazilerden ziyaret sürecine ilişkin bilgi alan Gençay, "Bu topraklar uğruna canını ortaya koyan gazilerimiz, milletimizin en kıymetli emanetleridir. Onların fedakarlıklarını unutmamak ve unutturmamak en temel sorumluluğumuzdur. 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs'a gitmelerine vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gazilerimiz sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de onurudur" diye konuştu.