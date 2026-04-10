Didimli Gazilerden 52 Yıl Aradan Sonra KKTC'ye Ziyaret

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 12:25  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Didim Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında kentte yaşayan Kıbrıs gazileri, 52 yıl sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın gazilere verdiği söz doğrultusunda, Kıbrıs gazileri 52 yıl sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Program çerçevesinde Özgürlük Milli Parkı, Yavuz Çıkarma Plajı, Özgürlük Anıtı, Barış ve Özgürlük Müzesi başta olmak üzere, harekatın izlerini taşıyan birçok nokta ziyaret edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları ile Özel Kalem Müdürü Selcan Önal da programda gazilere eşlik etti. Ziyaret süresince gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Hatice Gençay, Kıbrıs'ta bulunan gazilerle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gazilerden ziyaret sürecine ilişkin bilgi alan Gençay, "Bu topraklar uğruna canını ortaya koyan gazilerimiz, milletimizin en kıymetli emanetleridir. Onların fedakarlıklarını unutmamak ve unutturmamak en temel sorumluluğumuzdur. 52 yıl sonra yeniden Kıbrıs'a gitmelerine vesile olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gazilerimiz sadece geçmişimizin değil, geleceğimizin de onurudur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Didim Belediyesi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:02:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.