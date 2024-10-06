Dijital Bağımlılık Çalıştayı Sonuçları - Son Dakika
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Dijital Bağımlılık Çalıştayı Sonuçları

Çocuklar dijital oyunlarda güçlü karakterlerden cesaret buluyor, oyun sonrası yalnızlık yaşıyor.

06.10.2024 11:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlediği çalıştayın ön raporuna göre, çocuklar bilgisayar oyunlarındaki güçlü karakterlerle kendilerini özdeşleştiriyor, onlardan güven ve cesaret kazanıyor. Oyun sırasında kendine yeni bir kişilik oluşturan çocuklar, oyun bittikten sonra yalnız hissediyor, oyun oynayamadıklarında üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşıyor.

Bakanlık tarafından ilk defa "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlendi. Geçen hafta yapılan çalıştayın açılışına Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, çalıştayla ilgili hazırlanan ön rapor Bakan Göktaş'a sunuldu. Çalıştayda dijital bağımlılık konusu oluşturulan "Uzmanlar Masası", "Çocuklar Masası" ve "Yetişkinler Masası"nda çok yönlü olarak ele alındı. "Uzmanlar Masası" akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşurken "Yetişkinler Masası"nda çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynler, "Çocuk Masası"nda ise çocuklar yer aldı.

Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda, ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonları üzerinde duruldu, çocukların oyunda geçirdikleri süre ve oyunlarına eşlik eden süreçler de ele alındı.

"Oyun bitince çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor"

Çalıştayın sonuçlarına yönelik hazırlanan ön raporda dijital bağımlılıkla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. Buna göre, dijital oyunlardaki güçlü karakterler çocuklar üzerinde derin etki bırakıyor.

Çocuklar bu karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor. Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra ise çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocukların tamamı dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını kaydederken, çocuklar telefonlarını eline almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor.

Çalıştaya yönelik değerlendirme süreçleri devam ederken, elde edilen sonuç ve önerilerin yeni bir çalıştayda ele alınması planlanıyor. Kamu kurum temsilcilerinin yer alacağı söz konusu çalıştayın yıl sonuna kadar toplanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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