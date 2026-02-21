Dijital Başvuru Sistemi ile 30 Bin Yolcu Hakkı Başvurusu - Son Dakika
Dijital Başvuru Sistemi ile 30 Bin Yolcu Hakkı Başvurusu

21.02.2026 12:50
Bakan Uraloğlu, Mart 2025'ten bu yana 30 bin başvurunun elektronik ortamda değerlendirildiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mart 2025'ten bu yana dijital başvuru sistemi ile 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldık. 24 bin 150 başvuruyu dijital ortamda sonuçlandırdık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan Yolcu Hakları Başvuru Sistemi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Mart 2025'ten bu yana dijital başvuru sistemi ile 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu, elektronik ortamda ele aldık. 24 bin 150 başvuruyu dijital ortamda sonuçlandırdık" dedi.

Uraloğlu, sivil havacılık faaliyetlerinde yolcuların haklarının korunması ve etkin şekilde başvuru yapabilmelerinin sağlanması amacıyla, yolcu haklarına ilişkin süreçleri dijital ortama taşıdıklarını vurgulayarak, "Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Örneğin, olağanüstü olmayan durumlarda uçuş iptali, uçuşun planlanan saatinden sonra gerçekleşmesi, geçerli bilete sahip olunmasına rağmen fazla satış sebebiyle uçağa kabul edilmeyen yolcular ile hizmet sınıfının üst veya alt sınıfa değiştirilmesi gibi birçok durumda yolcularımızın ilgili mevzuat çerçevesinde hakları bulunuyor. Bu doğrultuda yolcularımız, uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri 'https://kdmerp.shgm.gov.tr/' üzerinden sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor ve başvuru süreçlerini çevrim içi olarak takip edebiliyor" ifadelerini kullandı.

'UYUŞMAZLIKLARIN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, yolcu hakları başvurularının elektronik ortam üzerinden doğrudan ilgili hava yolu işletmesine iletildiğini belirterek, işletmelere başvurunun değerlendirilmesi ve cevaplandırılması için 30 günlük süre tanındığını ifade etti. Uraloğlu, "Bu uygulama ile başvuruların öncelikle hizmeti sunan işletmeler tarafından değerlendirilmesini sağlayarak uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçlıyoruz" dedi.

Dijital sistemle, başvuruların kayıt altına alınıp şeffaf olarak takip edildiğini ve yolcuların başvuru süreçlerini çevrim içi izleyebildiğini belirten Uraloğlu, sistemin başvuruların standart formatta alınmasını sağladığını, böylece değerlendirme süreçlerinde birlik ve tutarlılığın güçlendiğini kaydetti.

'ANALİZ VE POLİTİKA GELİŞTİRME KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRDİ'

Bakan Uraloğlu, elektronik başvuru sisteminin işlem süreçlerini hızlandırdığını da belirterek, "Başvuruların elektronik ortamda alınması, işlem süreçlerini sadeleştirdi. Tüm süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, istatistiksel analiz ve politika geliştirme kapasitemizi güçlendirdi. Dijitalleşme sayesinde hem yolcu memnuniyetini hem de kurumsal etkinliği artırdık" dedi.

Dijital yolcu hakları sisteminin mevzuata uygun şekilde işleyişini sürdürdüğüne değinen Bakan Uraloğlu, sistemin yolcu haklarının korunması ve başvuruların etkin şekilde sonuçlandırılması açısından önemli katkı sağladığını ifade etti. Uraloğlu, elektronik başvuru altyapısının da ileriki süreçte yolcuların hak arama süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

13:28
