Dijital Deneyim Merkezi'nde Geleneksel Sanat Sergisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş.'nin ramazan ayına özel hazırladığı, "Gelenekten Geleceğe: Kültürel Belleğin Dijital Yansımaları" sergisi yarın Dijital Deneyim Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, dört farklı dijital oda ve iki koridor aracılığıyla ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefleyen sergide tezhip, ebru ve minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarının zamansız güzelliğini ve derinliğini, yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve interaktif projeksiyon gibi modern dijital araçlarla yeniden yorumlanarak izleyiciye sunulacak.

Usta oyuncu Zafer Algöz'ün sesiyle "İmmersive Karagöz Hacivat", "Sanal Gerçeklikte Kültürel Miras Canlandırması", "Holografik Meddah", "İnteraktif Ebru" ve "Üretken Yapay Zeka" adlı eserlerin beğeniye sunulacağı sergide, Apollo XR, Dolkun Production, Gökalp Gönen, Hakan Yılmaz, Seyd Ahmet ve Süleyman Yılmaz da yer alıyor.

Geleneksel sanatların dijital çağda nasıl hayat bulduğunu ve geleceğe nasıl taşınabileceğini ele alan sergide 11 eser sanatseverlerle buluşacak.

Ziyaretçilere dinamik bir öğrenme ortamı sağlamak ve etkileşimli teknoloji deneyimini tam anlamıyla sunabilmek amacıyla kapsam alanını genişleten Dijital Deneyim Müzesi ise isim değişikliğine giderek, "Dijital Deneyim Merkezi" adıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.