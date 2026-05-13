Dijital Dönüşüm ve Üniversiteler

13.05.2026 16:23
YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin bilgi tekelliğinin sona ereceğini ve koçluk rolü alması gerektiğini belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, dijitalleşmeyle birlikte üniversitelerin bilgi tekelinin sona ereceğini belirterek, "Artık bireyler bilgiye herhangi bir kuruma gitmeden dahi ulaşabiliyor. Bu yeni dönemde üniversitelerimizin, öğrencilerini geleceğe hazırlarken bilgi aktarımının ötesine geçip koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor" dedi.

YÖK Prof. Dr. Erol Özvar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Bilim ve Sanat Festivali'nin açılışın yapmak üzere kente geldi. TOGÜ kampüsünde düzenlenen açılışa, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yanı sıra, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Belediye Başkan Vekili Fuat İşeri, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve davetliler katıldı.

'GAZZE'DEKİ VAHŞET DÜNYA İÇİN UTANÇ KAYNAĞIDIR'

Açılış konuşmasında Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, bu meselenin çözüm bulunana kadar gündemde tutmaya devam edeceklerini belirtti. Özvar, "Gazze'de uzun süre devam eden saldırılar; çocuk, kadın, yaşlı demeden masum Filistin halkını hedef almış, bu vahşet hepimiz için derin bir acı ve dünya için büyük bir utanç kaynağı olmuştur. İsrail'in soykırım politikaları sonucunda on binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yerinden edilmiş ve Gazze adeta yaşanamaz bir hale getirilmiştir. Özellikle okulların ve üniversitelerin hedef alınmasıyla Filistinli gençlerin eğitim hakkı sistematik bir biçimde gasbedilmektedir" diye konuştu.

'YÜKSEKÖĞRETİMİ DE ÇOK YAKINDAN ETKİLEMEKTEDİR'

Yükseköğretimde dijitalleşme ve yapay zekanın önemine değinen Prof. Dr. Özvar, "Bilişim ve dijital teknolojiler alanında son yıllarda meydana gelen değişimler sadece toplumu değil, yükseköğretimi de çok yakından etkilemektedir. Bu bakımdan üniversitelerimiz bilişim altyapısıyla, dijital teknolojileriyle bu değişime mutlaka ayak uydurmalı, hatta bu değişimi yönetebilmelidir. Bu açıdan değerlendirilecek olursa bizim gördüğümüz manzara şudur; önümüzdeki dönemde daha fazla ve daha net olarak üniversitelerin veya diğer eğitim kurumlarının bilgi tekelleri ortadan kalkacaktır. Artık bireyler, insanlar bilgiyi herhangi bir kuruma gitmeden dahi ellerindeki imkanlarla temin edebilecektir. Şimdi bu ortamda üniversitelerimizin, bilgi tekelinin yanında, eğittiği ve öğretiminden sorumlu olduğu öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına daha ziyade koçluk ve rehberlik yapması gerektiğini düşünüyoruz. Artık üniversitelerimiz, gençleri sadece sıralarda ve dersliklerde tutup onlara müfredatın bütün teorik derslerini yükleyip ondan sonra göndermek yerine, teorik derslerin yanı sıra gençlerimizin ve öğrencilerimizin hayatta karşı karşıya kalabilecekleri sorunları çözmede kendilerine yardımcı olacağını düşündüğümüz entelektüel ve zihni muhakeme kapasitesiyle, tahlil araçlarıyla mutlaka donatılmalarını sağlamalıdır. Bugün yükseköğretim sistemimiz, sözünü ettiğim bu değişimler ve dönüşümler karşısında üniversitelerimizde çok hızlı biçimde yeni programlar ihdas etmek suretiyle gençlerimizin bu gelişmelerden istifade etmesinin önünü açmış bulunmaktadır. Bu bakımdan, dijital çağda yeni teknolojiler konusunda, yapay zeka çağında yaşanan bu değişimlerin önümüzdeki yıllarda üniversitelerimize ve gençlerimize büyük katkılar sağlayacağına canıgönülden inanıyorum" dedi.

Tören, konuşmaların ardından festival alanındaki stantların gezilmesiyle devam etti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
