Bakırköy'de "Teknolojik Anneler" Söyleşisi: Dijital Çağda Çocuk Büyütmenin Getirdiği Yeni Sorunlar ve Çözüm Yolları Konuşuldu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar Her Yerde; Evden Sokağa, Dijitalden Sanata Bakırköy'de buluşuyor" sloganıyla düzenlenen etkinliklerin ilkinde, "Teknolojik Anneler: Dijital Dünyada Güçlenen Kadınlar" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi, dijital çağda çocuk büyütmenin getirdiği yeni sorunları ve çözüm yollarını gündeme taşıdı.

Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Teknolojik Anneler: Dijital Dünyada Güçlenen Kadınlar" söyleşisinde, sosyal medya ve iletişim uzmanı Derya Divrikli ile dijital çağda çocukların maruz kaldığı içeriklerin ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri konuşuldu. Etkinlikte anneler, teknoloji çağında çocuk yetiştirmenin getirdiği yeni sorular ve kaygılar üzerine bir araya geldi.

İlçeli kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, annelerin dijital dünyayla kurduğu ilişki ve çocukların teknoloji kullanımı üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Fatma Nur Çelik öğretmen unutulmadı

Etkinliğin açılışında İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik anıldı. Olay üzerinden çocukların maruz kaldığı dijital içeriklerin, sosyal medyada giderek sertleşen dilin ve şiddetin normalleşmesinin gençler üzerindeki olası etkilerine dikkat çekildi. Teknolojinin tek başına suçlanamayacağı ancak çocukların karşılaştığı içeriklerin ve dijital kültürün davranışları şekillendirme gücünün göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Söyleşide çocuklarda ekran süresi, sosyal medya güvenliği, dijital kimlik, sosyal medyanın psikolojik etkileri ve dijital akran zorbalığı gibi ebeveynlerin en çok karşılaştığı konular ele alındı. Katılımcılar, hem kendi deneyimlerini paylaştı hem de çocuklarını dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli şekilde nasıl yönlendirebileceklerine ilişkin öneriler dinledi.

Programda özellikle dijital çağda annelerin yaşadığı ikilemler ve suçluluk duygusu üzerinde duruldu. Çocukların teknolojiyle büyüdüğü bir dönemde ebeveynlerin sık sık "Fazla mı izin veriyorum, yoksa çok mu kısıtlıyorum" sorusuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, teknolojiye tamamen karşı çıkmak yerine çocuklarla sağlıklı sınırlar kurmanın ve dijital okuryazarlık geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Sosyal medyada çocukların karşılaşabileceği riskler, sahte hesaplar ve çevrim içi akran zorbalığı gibi konuların da ele alındığı etkinlikte, ailelerin çocuklarıyla güven temelli iletişim kurmasının dijital güvenlik açısından en önemli adım olduğu ifade edildi.

Katılımcıların sorularıyla interaktif şekilde ilerleyen söyleşi, annelerin deneyimlerini paylaşabildiği ve birbirlerinden öğrenebildiği bir dayanışma ortamına dönüştü.

Bakırköy Belediyesi'nin kadınlara ve ailelere yönelik sosyal çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen etkinlik, dijital çağda ebeveynlik konusunda farkındalık yaratmayı ve annelerin kendilerini bu süreçte daha güçlü hissetmelerini amaçladı.