Bakırköy'de "Teknolojik Anneler" Söyleşisi: Dijital Çağda Çocuk Büyütmenin Getirdiği Yeni Sorunlar ve Çözüm Yolları Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de "Teknolojik Anneler" Söyleşisi: Dijital Çağda Çocuk Büyütmenin Getirdiği Yeni Sorunlar ve Çözüm Yolları Konuşuldu

05.03.2026 14:48  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Teknolojik Anneler: Dijital Dünyada Güçlenen Kadınlar' söyleşisinde, dijital çağda çocuk büyütmenin zorlukları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Etkinlikte, sosyal medya, dijital içerikler ve çocukların teknoloji kullanımı üzerine önemli konuşmalar gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadınlar Her Yerde; Evden Sokağa, Dijitalden Sanata Bakırköy'de buluşuyor" sloganıyla düzenlenen etkinliklerin ilkinde, "Teknolojik Anneler: Dijital Dünyada Güçlenen Kadınlar" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi, dijital çağda çocuk büyütmenin getirdiği yeni sorunları ve çözüm yollarını gündeme taşıdı.

Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Teknolojik Anneler: Dijital Dünyada Güçlenen Kadınlar" söyleşisinde, sosyal medya ve iletişim uzmanı Derya Divrikli ile dijital çağda çocukların maruz kaldığı içeriklerin ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri konuşuldu. Etkinlikte anneler, teknoloji çağında çocuk yetiştirmenin getirdiği yeni sorular ve kaygılar üzerine bir araya geldi.

İlçeli kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, annelerin dijital dünyayla kurduğu ilişki ve çocukların teknoloji kullanımı üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Fatma Nur Çelik öğretmen unutulmadı

Etkinliğin açılışında İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik anıldı. Olay üzerinden çocukların maruz kaldığı dijital içeriklerin, sosyal medyada giderek sertleşen dilin ve şiddetin normalleşmesinin gençler üzerindeki olası etkilerine dikkat çekildi. Teknolojinin tek başına suçlanamayacağı ancak çocukların karşılaştığı içeriklerin ve dijital kültürün davranışları şekillendirme gücünün göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Söyleşide çocuklarda ekran süresi, sosyal medya güvenliği, dijital kimlik, sosyal medyanın psikolojik etkileri ve dijital akran zorbalığı gibi ebeveynlerin en çok karşılaştığı konular ele alındı. Katılımcılar, hem kendi deneyimlerini paylaştı hem de çocuklarını dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli şekilde nasıl yönlendirebileceklerine ilişkin öneriler dinledi.

Programda özellikle dijital çağda annelerin yaşadığı ikilemler ve suçluluk duygusu üzerinde duruldu. Çocukların teknolojiyle büyüdüğü bir dönemde ebeveynlerin sık sık "Fazla mı izin veriyorum, yoksa çok mu kısıtlıyorum" sorusuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, teknolojiye tamamen karşı çıkmak yerine çocuklarla sağlıklı sınırlar kurmanın ve dijital okuryazarlık geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Sosyal medyada çocukların karşılaşabileceği riskler, sahte hesaplar ve çevrim içi akran zorbalığı gibi konuların da ele alındığı etkinlikte, ailelerin çocuklarıyla güven temelli iletişim kurmasının dijital güvenlik açısından en önemli adım olduğu ifade edildi.

Katılımcıların sorularıyla interaktif şekilde ilerleyen söyleşi, annelerin deneyimlerini paylaşabildiği ve birbirlerinden öğrenebildiği bir dayanışma ortamına dönüştü.

Bakırköy Belediyesi'nin kadınlara ve ailelere yönelik sosyal çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen etkinlik, dijital çağda ebeveynlik konusunda farkındalık yaratmayı ve annelerin kendilerini bu süreçte daha güçlü hissetmelerini amaçladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Medya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 'Teknolojik Anneler' Söyleşisi: Dijital Çağda Çocuk Büyütmenin Getirdiği Yeni Sorunlar ve Çözüm Yolları Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de "Teknolojik Anneler" Söyleşisi: Dijital Çağda Çocuk Büyütmenin Getirdiği Yeni Sorunlar ve Çözüm Yolları Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.