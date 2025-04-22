Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi

Bakan Göktaş, çocukların dijital güvenliği için sözleşmeyi imzaladı ve toplumsal seferberlik çağrısında bulundu.

22.04.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin sivil bir inisiyatifle hazırlandığını belirterek, "Bu metin, aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz." dedi.

İstanbul'da düzenlenen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" imza törenindeki konuşmasında Göktaş, çocukların haklarını, güvenlerini ve gelişimini doğrudan etkileyen dijital dünyanın kendilerine sorumluluk yüklediğini belirtti.

Göktaş, daha önce de defaatle dile getirdikleri gibi çocukların zaman zaman dijital dünyanın riskleriyle karşı karşıya kalabildiğini aktararak, "Fakat dijitalleşmenin getirdiği riskler kadar fırsatları da var. O yüzden mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli bir hale getirmek. Biz, bakanlık olarak dijital çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdürdüğümüz yasal düzenlemenin de son aşamasına geldik." diye konuştu.

Ancak yasa kadar güçlü bir toplumsal seferberlik ve toplumsal iradenin de şart olduğunu bildiklerini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi bu anlayışın aslında bir yansıması. Bu sözleşme, Enstitü Sosyal aracılığıyla çok taraflı bir anlayışla hazırlandı. Sözleşmenin ilkeleri, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak, haklarını korumak ve onları desteklemek üzerine inşa edildi. Sivil bir inisiyatifle hazırlanan bu metin, aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber, onlarla birlikte sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları, meslek gruplarına da bu sözleşmeye destek olmaya çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu vesileyle bu sözleşmenin hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk imzayı attı. İmza töreninin ardından Göktaş, törende kendisine eşlik eden gençlerle sohbet etti.

Sözleşmede 13 madde bulunuyor

Çocukların dijital güvenliğinden sorumlu tüm paydaşlara bir çağrı olan sözleşmede, "çocuk" 18 yaşını doldurmamış her bireyi, "dijital dünya" ise internet ve bağlantılı teknolojiler aracılığıyla sunulan her türlü platform, içerik, uygulama ve etkileşim alanını ifade ediyor.

Sözleşmenin amacını, çocuklar kendi dijital haklarını koruyabilecek duruma gelene kadar onların güvenliğini sağlamak ve dijital dünyada çocukların üstün yararını gözeten sürdürülebilir bir işbirliği çerçevesi oluşturuyor.

Söz konusu sözleşmede, "Her çocuğun bilgi ve iletişim teknolojilerinden güvenli, adil ve anlamlı şekilde yararlanma hakkının korunması" ile "Çocukların yer aldığı içeriklerde şiddet, nefret söylemi, zorbalık, müstehcenlik, bahis, kumar gibi çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlüğüne zarar verecek unsurlara yer verilemeyeceği" şeklinde çocuklarla ilgili 13 madde yer alıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Politika, istanbul, Eğitim, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:58:32. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement