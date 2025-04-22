Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin sivil bir inisiyatifle hazırlandığını belirterek, "Bu metin, aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz." dedi.

İstanbul'da düzenlenen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" imza törenindeki konuşmasında Göktaş, çocukların haklarını, güvenlerini ve gelişimini doğrudan etkileyen dijital dünyanın kendilerine sorumluluk yüklediğini belirtti.

Göktaş, daha önce de defaatle dile getirdikleri gibi çocukların zaman zaman dijital dünyanın riskleriyle karşı karşıya kalabildiğini aktararak, "Fakat dijitalleşmenin getirdiği riskler kadar fırsatları da var. O yüzden mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli bir hale getirmek. Biz, bakanlık olarak dijital çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdürdüğümüz yasal düzenlemenin de son aşamasına geldik." diye konuştu.

Ancak yasa kadar güçlü bir toplumsal seferberlik ve toplumsal iradenin de şart olduğunu bildiklerini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi bu anlayışın aslında bir yansıması. Bu sözleşme, Enstitü Sosyal aracılığıyla çok taraflı bir anlayışla hazırlandı. Sözleşmenin ilkeleri, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak, haklarını korumak ve onları desteklemek üzerine inşa edildi. Sivil bir inisiyatifle hazırlanan bu metin, aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber, onlarla birlikte sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları, meslek gruplarına da bu sözleşmeye destek olmaya çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu vesileyle bu sözleşmenin hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk imzayı attı. İmza töreninin ardından Göktaş, törende kendisine eşlik eden gençlerle sohbet etti.

Sözleşmede 13 madde bulunuyor

Çocukların dijital güvenliğinden sorumlu tüm paydaşlara bir çağrı olan sözleşmede, "çocuk" 18 yaşını doldurmamış her bireyi, "dijital dünya" ise internet ve bağlantılı teknolojiler aracılığıyla sunulan her türlü platform, içerik, uygulama ve etkileşim alanını ifade ediyor.

Sözleşmenin amacını, çocuklar kendi dijital haklarını koruyabilecek duruma gelene kadar onların güvenliğini sağlamak ve dijital dünyada çocukların üstün yararını gözeten sürdürülebilir bir işbirliği çerçevesi oluşturuyor.

Söz konusu sözleşmede, "Her çocuğun bilgi ve iletişim teknolojilerinden güvenli, adil ve anlamlı şekilde yararlanma hakkının korunması" ile "Çocukların yer aldığı içeriklerde şiddet, nefret söylemi, zorbalık, müstehcenlik, bahis, kumar gibi çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlüğüne zarar verecek unsurlara yer verilemeyeceği" şeklinde çocuklarla ilgili 13 madde yer alıyor.