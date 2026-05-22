Dijital Eğlence: Neci'nin Diji Maceraları-3 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Eğlence: Neci'nin Diji Maceraları-3

22.05.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Neci'nin Diji Maceraları-3, robot tiyatrosu ile teknoloji ve sahneyi birleştiriyor.

Teknolojiyle sahne sanatlarını buluşturan "Neci'nin Diji Maceraları-3" başlıklı çocuk oyunu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "6. İstanbul Dijital Sanat Festivali" kapsamında prömiyer yapacak.

Mezo Group'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk robot tiyatrosu olma özelliği taşıyan oyun, gerçek robotlar, canlı video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zeka destekli etkileşim sistemlerini sahneye taşıyor.

Dr. Nabat Garakhanova'nun kaleme aldığı oyun, Mezo Group ve CEO Event ortaklığıyla hayata geçirildi ve 7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek lansmanla perdelerini açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garakhanova, oyunun amacına dair şunları kaydetti:

"Çocuklar artık dijital bir dünyanın içinde büyüyor. Yapay zeka, robotlar ve ekranlar onların hayatının doğal bir parçası haline geldi. Biz de bu dünyayı çocuklar için nasıl daha güvenli, daha yaratıcı ve daha insani hale getirebiliriz diye düşündük. Aile, arkadaşlık, çevre gibi değerlerimizi kaybetmeden, dijital dünyayı da kullanarak nasıl doğru bir hayat sürdürebileceğimizi göstermek istedik. Dijital dünyadan doğru yararlanarak dünyamızı nasıl daha güzelleştirebileceğimizi anlatmayı amaçladık."

Akın Robotik ve Butik İnsan Kaynaklarının katkılarıyla sahnelenen oyun, teknolojiyle büyüyen iki arkadaş Neci ve Meci'nin robot arkadaşlarıyla yapay zeka, dijital sanat, çevre bilinci, geri dönüşüm ve gerçek dostluk üzerine çıktıkları eğitici ve fantastik bir yolculuğu anlatıyor.

Neci ve Meci'ye sahnede robot arkadaşları Mini Ada ile yapay zeka Diji Misha eşlik ederken, çocuklar da yalnızca seyirci değil, hikayenin interaktif bir parçasına dönüşecek.

Problem çözme, yaratıcı düşünme, dikkat geliştirme ve takım çalışması gibi temel becerileri destekleyen pedagojik bir yaklaşım benimseyen "Neci'nin Diji Maceraları-3", çocuklara aynı zamanda aile, arkadaşlık, çevre gibi değerlerin önemini anlatmayı ve teknolojiyi bilinçli kullanma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Eğlence: Neci'nin Diji Maceraları-3 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Eğlence: Neci'nin Diji Maceraları-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.