Dijital Güvenlik İçin Yeni Düzenlemeler

Güncel

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmak, çocuklarımızın kişisel verilerini daha etkin korumak ve dijital platformların sorumluluğunu artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya düzenlemesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir toplantı yaptıklarını paylaştı.

Sosyal medya medya düzenlemesine dair çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal medya düzenlemesi kapsamında; zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmak, çocuklarımızın kişisel verilerini daha etkin korumak ve dijital platformların sorumluluğunu artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bu çerçevede bir toplantı gerçekleştirerek, çocuklarımızın dijital güvenliğini sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmaları ele aldık. Dijital çağın hızla değişen dinamikleri karşısında ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak en büyük sorumluluğumuz."