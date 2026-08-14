Dijital Obezite Uyaranlarla Dikkatimizi Kısıtlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Obezite Uyaranlarla Dikkatimizi Kısıtlıyor

Dijital Obezite Uyaranlarla Dikkatimizi Kısıtlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, dijital obezitenin zihinsel algıyı etkilediğini ve dikkat süresini kısalttığını belirtiyor.

DİLAN SUDE ALTUN/ EMİRHAN KÜZKÜNCÜK - Uzmanlar, "dijital obezite" olarak adlandırılan, sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları aralıksız izleme ve bir şeyleri kaçırma korkusuyla sürekli telefona yönelme gibi alışkanlıkların, gereğinden fazla "veri kalorisi" tüketimine yol açarak dikkati ve zihinsel algıyı etkilediğini bildirdi.

Gün boyunca sosyal medya akışında gezinmek, kısa videolar arasında geçiş yapmak, bildirimleri sürekli kontrol etmek ve bir şeyleri kaçırma korkusuyla telefonu elden bırakamamak, dijital tüketimin günlük yaşamda giderek daha fazla yer kapladığını gösteriyor.

"Dijital obezite" olarak adlandırılan bu durum, ihtiyaçtan fazla ve kontrolsüz dijital içerik tüketiminin zihinsel yük oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Sürekli yeni uyaranlara maruz kalmak, kişinin uzun süre bir konuya odaklanmasını, derinlemesine düşünmesini ve bilgiler arasında bağlantı kurmasını zorlaştırabiliyor.

Özellikle kısa ve hızlı tüketilen videoların yaygınlaşması, kullanıcıların sürekli yeni bir içerikle karşılaşmasına neden olurken, uzun süre dikkat gerektiren faaliyetleri de daha zor hale getirebiliyor. Bu nedenle dijital obezite, yalnızca teknoloji kullanımının değil, kişinin dikkatini ve zamanını nasıl tükettiğinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"Dijital obezitede temel kriter amaçsızca tüketmektir"

"Dijital obezite"nin beden ve ruh sağlığına etkisini AA muhabirine değerlendiren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Narmanlıoğlu, dijital obeziteyi "çok ve çeşitli yemek yemenin ardından yaşanan mide fesadı" olarak tanımladı.

Eskiden enformasyon bombardımanının sadece haberlerle sınırlı olduğunu, şimdi ise her türden içerik bulunduğunu ifade eden Narmanlıoğlu, "Biz buna 'veri kalorisi' diyelim. Nasıl ki vücudumuzda fazla kaloriyi aldığı zaman bir hantallık meydana gelir, hareketlerimizi kısıtlar, sağlığımızı bozarsa, veri kalorisi de bizim zihnimizi etkiliyor. Hızlı karar verebilme, derin düşünebilme, analitik düşünebilme gibi özelliklerimizi felce uğratıyor. Bu yönüyle dijital obezite, zihin dünyamızı, algılarımızı etkileyen önemli bir sorun olarak günümüzde karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Narmanlıoğlu, özellikle kısa videolar ve hızlı tüketilen sosyal medya içeriklerinin beyindeki ödül mekanizmasını harekete geçirerek "zahmetsiz dopamin salgılanmasına" neden olduğunu ve bunun dikkat süresini kısalttığını söyledi.

İş gereği ekran başında olanların durumunu da değerlendiren Narmanlıoğlu, "Dijital obezitede temel kriter şu, tüketici olmak. Eğer bir insan yaptığı meslek gereği enformasyon teknolojilerini kullanıyorsa buradaki durum sorun değildir, makul süreleri ve çalışma koşullarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dijital obezitede temel kriter amaçsızca tüketmektir." ifadelerini kullandı.

Narmanlıoğlu, ekran maruziyetinin göz kuruluğu, uykusuzluk, boyun düzleşmesi ve duruş bozukluklarına yol açtığını da belirtti.

Dijital obezite olmaktan kurtulmanın yollarını anlatan Narmanlıoğlu, "Esas olan sürdürülebilir, kaliteli içerik tüketimidir. Telefonları sessize almak, gerekli olmayan uygulamaların bildirimlerini kapatmak önemli. Yatak odalarından telefon, tablet gibi cihazları uzak tutmak gerekiyor. Sosyal ortamlarda mutlaka telefondan uzaklaşmak ve sosyal hayata katılmak gerekiyor." dedi.

?"Uyandığımızda en azından ilk yarım saati herhangi bir dijital ekrana bakmadan geçirmeliyiz"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Oğuz Gülleb de dijital obezitenin sosyal medya ve internet kullanımıyla başlayan bir kavram olduğunu, tüketilen dijital içeriklerin teknik olarak "abur cubur" gibi düşünülebileceğini kaydetti.

Dijital obezitenin hem fizyolojik hem de psikolojik çıktılarının olabildiğini belirten Gülleb, şunları söyledi:

"Fizyolojik olarak duruş bozukluğu, kilo alma, göz bozukluğu gibi birçok sonuç olabiliyor. Psikolojik olarak da dijital bağımlılığa geçmede öncül belirtiler gösteriyor. Telefona bakılmaması gereken yerlerde telefonu eline alma isteği gibi dürtüsel çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Özellikle gençlerde beyin gelişimi henüz daha yeni yeni oluşan durumlarda o hızlıca tüketme sırasında yaşanan dopamin, kişilerde 'Hızlı tüketmeye alışırsam mutlu olurum.' düşüncesine neden oluyor. 2004 yılında yapılan bir araştırmada odak süremiz 2 dakikanın üzerindeyken, bugün 47 saniyeye düşmüş."

Gülleb, sabah uyanır uyanmaz ekrana bakma ve kırmızı ışıkta beklerken dahi telefonu kontrol etme isteğinin dijital obezitenin belirtileri arasında yer aldığına dikkati çekerek, dijital obezitenin kaygı ve stres barındıran klinik bir vaka olan dijital bağımlılıktan farklı olarak literatürde yer alan kavramsal bir açıklama olduğunu ifade etti.

Dijital obezitenin yaşa ve cinsiyete göre şekillendiğine işaret eden Gülleb, Avrupa'da yapılmış bir araştırmaya göre 13 yaş grubu kız çocuklarının yüzde 44'ünde akran kabulü güdüsüyle problemli sosyal medya tüketimi, erkek çocuklarının ise yüzde 17'sinde ödül sistemli problemli oyun oynama alışkanlığı görüldüğünü aktardı.

Gülleb, ekran bağımlısı olmadan, dijital obezitenin önüne geçebilmek için yapılabileceklere ilişkin, "Uyandığımızda en azından ilk yarım saati telefona, televizyona, herhangi bir dijital ekrana bakmadan kendimizle ya da ailemizle ilgilenerek veya kahvaltı yaparak geçirmeliyiz. İlk yarım saatte beyin ancak kendine gelebiliyor. Ayrıca, ana ekrandaki sosyal medya kısa yollarının kaldırılması da kullanıcıları aramaya üşendirerek uygulamalardan bir nebze uzak tutabilir." önerilerinde bulundu.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Obezite Uyaranlarla Dikkatimizi Kısıtlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
İstanbul’u kilitleyen rezil görüntüler Uluorta pazarlığa tutuştular İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
11:59
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu
Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:52:20. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Obezite Uyaranlarla Dikkatimizi Kısıtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.