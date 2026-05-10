Efeler'de Genç Yazılımcılar En İyi Tasarımı Yapmak İçin Yarıştı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) tarafından düzenlenen Dijital Oyun Tasarım Yarışması, Menderes Park'ta düzenlenen finalle sona erdi.

Gençleri teknoloji üretimine teşvik eden Efeler Belediyesi DİGEM, Aydın genelindeki yetenekli gençleri bir araya getirdi. Menderes Park'ın ev sahipliği yaptığı Dijital Oyun Tasarım Yarışması'nda, kentin dört bir yanından gelen 46 öğrenci, 15 takım halinde kıyasıya mücadele etti.

GELECEĞİN MİMARLARI JÜRİDEN TAM NOT ALDI

Gençlerin özgün fikirlerini kodlara döktüğü yarışmada, yaratıcı projeler jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi. Gün boyu süren heyecanlı bekleyişin ardından, dijital oyun dünyasına yeni bir soluk getiren ve dereceye giren takımlar belirlendi. Takımların ortaya koyduğu üretkenlik ve teknolojik hakimiyet, izleyiciler ve uzmanlardan takdir topladı.

Yarışma sonunda; Aydın Fen Lisesi öğrencileri Alperen Yılmaz, Yavuz Demir ve Eymen Öge birinci, aynı okuldan Yusuf Giray İslam, Rüzgar Yurtsever ve Bertuğ Seyhan ikinci, Amerikan Kültür Koleji Özel Ege Atabey Lisesi öğrencileri Kuzey Doruk Köksal, Yiğit Ulaş ve Azra Zeynep Oral ise üçüncü olma başarısını gösterdi.

Yarışmanın final töreninde gençleri yalnız bırakmayan Yetişkin, katılan takımlara sertifikalarını kendi elleriyle takdim etti. Yetişkin dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda takdim edileceğini ifade etti.

"GENÇLERİMİZİN AZMİ YARINLARIMIZA UMUT OLUYOR"

Gençlerin teknolojiye olan ilgisinden büyük gurur duyduğunu belirten Yetişkin, "Gençlerimizin dijital dünyada sadece tüketici değil, üretici olma yolundaki bu büyük adımları bizlere umut veriyor. Efeler'i bilimin ve teknolojinin merkezi yapma yolunda DİGEM çatısı altında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Katılan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.