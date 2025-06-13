Dijital Sanat Akademisi'nden 180 Mezun! - Son Dakika
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Dijital Sanat Akademisi'nden 180 Mezun!

13.06.2025 14:27
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Dijital Sanat Akademisi, animasyon sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak için 180 mezun verdi.

'Dijital Sanat Akademisi' 2'nci dönem mezunlarını verdi

ANKARA - Animasyon sektöründe nitelikli eleman açığını kapatmak üzere başlayan 'Dijital Sanat Akademisi' 2'nci dönem mezunlarını verdi.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği ile İSF Film ortaklığında yürütülen 'Dijital Sanat Akademisi' projesi, animasyon sektörü ve bu sektörün kapsadığı tüm alanlardaki nitelikli eleman açığına katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 180 genç 'Dijital Sanat Akademisi' projesinin 2'nci mezunları olarak mezuniyet belgelerini aldı. Etkinliğe ISF Studios kurucusu İsmail Fidan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve mezun olacak öğrenciler katıldı.

"Bu proje bizim vitrin projelerimizden bir tanesi"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara Kalkınma Ajansı'nın kurulduğu günden beri Ankara'nın her yerine bir eser bıraktığını ifade ederek, "Ankara'nın marka değerini artırmayı çok önemsiyoruz. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Şu an görsel ve işitsel endüstriler içerisinde animasyon sektörünün yüzde 30'lara gelen bir payının olduğunu biliyoruz. Yapmış olduğumuz binlerce proje arasından hepsi çok kıymetli ama bazılarının yeri çok farklı. Özellikle bugün ikinci mezunlarını vermiş olduğumuz bu proje bizim vitrin projelerimizden bir tanesi. Bu projenin hayata geçmesinde vizyoner bakış açısıyla bizlere ışık tutan bakanımıza ve genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek birçok aşamadan geçtiniz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ise bu mezuniyetin diğer mezuniyetlerden daha farklı olduğunu söyleyerek, "Her yönüyle akademik bir eğitimden geçtiniz ama üniversitede bu işi yapan bölümlerler kıyasladığımızda eğitim hayatınızda daha önce geçirdiğiniz aşamaları ve mezuniyetleri düşündüğünüzde tahmin ediyorum ki en kıymetlisi, en değerlisi bu olmuştur. Çünkü işin başında çok önemli bir hayal ve insana dokunmayı amaçlayan bir azim vardı. Burada sadece teknik bir eğitim almadınız. Aslında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek birçok aşamadan geçtiniz" ifadelerini kullandı.

"Keşke biraz daha sürseydi"

Ankara Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı okuduğunu belirten Çağla Öztürk ise ISF Akademi'nin ikinci kurunca animasyon eğitimi aldığına değinerek, "Bizi çok güzel bir ortam karşıladı. Herkes çok nazikti, çok arkadaş canlısıydı. Öğretmenlerimiz işlerine hakimdi ve çok sabırlıydı. Güzel bir deneyim geçirdim ve asla bitmesini istemiyorum. Keşke biraz daha sürseydi. Burada bir sürü şey öğrendim. Kendime çok şey kattım" ifadelerine yer verdi.

Ozan Demir ise animasyon akademisinin ilk kurunda başladığını belirterek, eğitimin ardından burada istihdam edilerek yeni çıkacak olan Rafadan Tayfa Gordion filminde görev aldığını dile getirdi.

Etkinlik, mezun olanların yaptığı içeriklerin sunumu ve sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dijital Sanat Akademisi'nden 180 Mezun! - Son Dakika

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