Dikenli Tellerden Tay Kurtarıldı
Dikenli Tellerden Tay Kurtarıldı

28.03.2026 21:09
İncirliova'da Durmuş Ali Erdoğan, dikenli tellere takılan tayı kurtarıp annesine kavuşturdu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Durmuş Ali Erdoğan, kırsal alanda gezdiği sırada dikenli tellere takılan tayı kurtararak annesine ulaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Olay, dün İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede esnaflık yapan Durmuş Ali Erdoğan, atıyla doğa gezisine çıktı. Erdoğan, bir tayın bahçeleri ayırmak için kullanılan dikenli tellere takıldığını ve hareket edemediğini gördü. Dikenli tellere dolanan tayı bulunduğu yerden çıkaran Erdoğan, anne ve yavruyu buluşturdu. O anlar cep telefonu kemarasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikenli Tellerden Tay Kurtarıldı - Son Dakika

Brent petrolün fiyatı rekor kırdı Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Van Dijk’tan Galatasaray’a olumlu sinyal Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal
Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

22:02
İran’ın başkenti Tahran’da patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
SON DAKİKA: Dikenli Tellerden Tay Kurtarıldı - Son Dakika
