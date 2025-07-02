Dikili Arazilerdeki İstisna Kaldırıldı - Son Dakika
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Dikili Arazilerdeki İstisna Kaldırıldı

02.07.2025 16:41
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Büyük ovalarda 5 dekar altındaki arazilerde meyve bahçesi kurulumu için istisna kaldırıldı.

Dikili tarım arazileri için belirlenen asgari büyüklük olan 5 dekarın altındaki arazilerde, yüzde 6 eğime bakılmaksızın, meyve bahçesi tesis edilebilirken bu istisna 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile koruma altına alınan büyük ovalarda kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması amacıyla iklim değişikliğine dirençli ve daha rekabetçi bir tarım sektörü için 2024'te suyu merkeze alan tarımsal üretim planlamasının uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

Bitkisel, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında ayrı ayrı planlar oluşturulduğu belirtilen açıklamada, uygulama döneminde karşılaşılan sorunların çözümü ve planlama sürecinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla 14 Eylül 2023'te "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda, üretim planlamasının nihai karar organı olan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu için daha etkin bir karar mekanizması oluşturmak için Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün de kurula dahil edildiği belirtildi.

İllerde oluşturulan il teknik komitelerinin etkinliğini artırmak için yapısında değişikliğe gidildiği bildirilen açıklamada, tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi kapsamında belge almış üretici örgütlerine, planlama süreçlerinde öncelik tanınmasının sağlandığı kaydedildi.

Ayrıca Bakanlık merkezde oluşturulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu ile uyumlu terminolojik bütünlük sağlanması için il teknik komitelerinin adının "İl Planlama Kurulu" olarak değiştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dikili tarım arazileri için belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğü (5 dekar) altındaki arazilerde, yüzde 6 eğime bakılmaksızın, meyve bahçesi tesis edilebilirken bu istisna 5403 sayılı Kanun'la koruma altına alınan büyük ovalarda kaldırıldı. Büyük ova ve diğer arazilerde eğimin yüzde 6 ve üzeri olması durumunda meyve bahçesi kurulumuna ilişkin izinlendirme işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili Arazilerdeki İstisna Kaldırıldı - Son Dakika

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