Dikili Belediyesi Açık Kapalı Düğün Salonu'nu Hizmete Açtı

(İZMİR) - Dikili Belediyesi, öz kaynaklarıyla yapımını tamamladığı Açık Kapalı Düğün Salonu'nu hizmete açtı.

Dikili Belediyesi, Salimbey Mahallesi'nde yapımını tamamladığı, 4270 metrekare alan üzerine kurulu Açık Kapalı Düğün Salonu'nu vatandaşın hizmetine sundu.

Gelin odası, idare odası, bebek bakım odasının yer aldığı düğün salonunun açılış programına, ilçe protokolü, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Dikilili vatandaş katıldı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Bugün, en güzel anlara ev sahipliği yapacak düğün salonumuzun kapılarını, hemşehrilerimizle birlikte açtık. Tamamı belediyemizin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen bu projeyle; birlikte üretmenin, birlikte güzelleştirmenin yolunda anlamlı bir adım daha attık. Belediye Meclisimizce aldığımız kararla hemşehrilerimiz dört mevsim en özel günlerini uygun bütçe ile karşılayabilecekler. Dikili dışına gitmek zorunda kalmayacaklar, orkestrasından organizasyonuna kentimizin insanı da kazanç sağlayabilecek. Dikili'nin parası yine Dikili'de kalacak. Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.