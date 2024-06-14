Dikili Belediyesi Açık-Kapalı Düğün Salonu Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Güncel

(İZMİR)- Dikili Belediye tarafından ilçeye kazandırılacak Açık-Kapalı Düğün Salonu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Dikili Belediye Başkan Adil Kırgöz, "Hemşehrilerimizin bütçesine uygun bir düğün salonunu Dikili'mize kazandırıyoruz" dedi.

Salimbey Mahallesi 744 Ada 2 Parselde konumlanan 4270 metrekare alanda gelin odası, idare odası, bebek bakım odasının yer alacağı Dikili Belediyesi Açık-Kapalı Düğün Salonu'nun 2024 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Muhtarlar, meslek odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı temel atma töreninde konuşan Dikili Belediye Başkan Adil Kırgöz şunları kaydetti:

"Dikili'mizin önemli bir eksiğini giderecek Dikili Belediyesi Açık-Kapalı Düğün Salonu'nun temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda hemşehrilerimizin bütçesine uygun bir düğün salonunu Dikili'mize kazandırıyoruz. En mutlu günlerinde çocuklarının mürüvvetlerini görecekler. Düğün Salonumuz Dikili'mize hayırlı olsun."