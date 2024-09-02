Dikili Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Yerini Aldı - Son Dakika
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Dikili Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Yerini Aldı

Dikili Belediyesi, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılarak ilçenin kültürel ve turistik değerlerini tanıttı.

02.09.2024 10:18  Güncelleme: 11:22
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(İZMİR)- Teknoloji teması ve 'Zamanın ötesine geçiyoruz' sloganı ile kapılarını 93'üncü kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Dikili Belediyesi de yerini aldı.

Dikili Belediyesi, bu yıl 93'üncü kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na katıldı. 9 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek fuar kapsamında, köylerde dokunan Yağcıbedir halıları, belediye kursiyerlerinin ürettikleri çini, seramik, keçe ürünleri sergilenip ilçenin koyları tanıtılacak. Ayrıca coğrafi işaret alan Bademli'nin koruk suyu da ziyaretçilere ikram edilecek.

Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Dikili'mizin hak ettiği marka değerine ulaşması için gerçekleşen tanıtım faaliyetlerine her zaman destek veriyor ve katılım sağlıyoruz. Bu yıl da Dikili Belediyesi olarak 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerimizi aldık. Bu yıl fuarın onur konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu ile de bir araya geldik. Kendileriyle görüştük. Bizlere bu imkanı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Dikili'mizin turistik ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı standımıza tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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