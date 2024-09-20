Dikili Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Desteği - Son Dakika
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Dikili Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Desteği

Dikili Belediyesi\'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Desteği

Dikili Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla ilköğretim okullarındaki birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ile eğitim seti desteği sağladı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, eğitim desteğinin sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

20.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR)- 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Dikili Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm ilkokullarda birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerini kapsayan eğitim seti desteği verildi.

Okul hayatının ilk heyecanını yaşayan minik öğrenciler ile bir araya gelen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, başarı dileklerinde bulundu. Öğrenciler, Başkan Kırgöz'e sevgi gösterilerinde bulunarak teşekkür etti.

Eğitime desteğin sosyal belediyeciliğin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Ekonomik koşullar her geçen gün zorlaşıyor. Bizler de Dikili Belediyesi olarak eğitim öğretim hayatına yeni atılan çocuklarımıza eğitim malzemesi desteği vererek ailelerinin bir nebze de olsa bütçelerine katkı sunmak istedik. Onlar yarınlarımızın umudu, geleceğimizin teminatı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ve emanet ettiği Cumhuriyet kazanımlarına çocuklarımız sahip çıkacak. Çalışan, üreten, aydınlık bir nesil yetişmesi için bizler de desteğimizi sürdüreceğiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dikili Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikili Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Desteği - Son Dakika
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