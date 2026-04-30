Dikili'de 7'den 70'e Dans Şöleni... Başkan Kırgöz'den Yeni Sanat Merkezi Müjdesi

(İZMİR) - Dikili Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 29 Nisan Dünya Dans Günü etkinlikleri, her yaştan kursiyerin sahne aldığı görsel bir şölene dönüştü. Dikili sokaklarının dans ve eğlenceyle dolduğu gecede, vatandaşlara yeni bir sanat merkezinin müjdesini de veren Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Belediyemiz envanterindeki bir binayı, her branştan sanatın kalbinin atacağı modern bir merkeze dönüştürüyoruz" dedi.

Dikili'de bu yıl ikincisi düzenlenen; sanatın ve ritmin buluştuğu 29 Nisan Dünya Dans Günü kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bülent Ecevit Meydanı'ndan kortej ile başlayan gece, Atatürk Meydanı'nda kurulan sahnede son buldu. Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün eşi Nesrin Hanım ile birlikte kortejin en önünde yer aldığı coşkulu yürüyüşe; meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Belediye bünyesinde eğitim alan 7'den 70'e her yaş grubundan kursiyerin hazırladığı 20 farklı gösteri izleyicilerden tam not alırken; sahnedeki enerji, Dikili'nin bir arada olma kültürünü ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Sanat, bir kentin ruhunu besler"

Açılış konuşmasında sanatın toplumlar için hayati önemine değinen Kırgöz, belediyecilik anlayışlarını Atatürk'ün sanat vizyonuyla harmanladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Sanatsız kalan bir milletin yaşam damarlarından biri kopmuş demektir.' Bizler de bu anlayışla Dikili'de yaşamı sadece kolaylaştıran değil, aynı zamanda sanatla güzelleştiren bir vizyon sürdürüyoruz. Bu akşam sahnede gördüğümüz o eşsiz heyecan; bir çocuğun neşesi, bir gencin tutkusu ve yılların biriktirdiği zarif bir ifadedir. Çünkü biliyoruz ki sanat, bir kentin ruhunu besleyen en önemli kanallardan biridir."

Dikili'ye çok amaçlı yeni sanat merkezi

Gecenin en heyecan verici haberini kürsüden paylaşan Kırgöz, belediyenin kendi mülkü olan bir binanın sanata tahsis edileceği müjdesini şu sözlerle duyurdu:

"Sizlere buradan güzel bir haber vermek istiyorum. Çok yakında, belediyemizin envanterinde yer alan bir binamızı dönüştürerek ilçemize yeni bir hizmet ve sanat merkezi kazandırıyoruz. Bu merkezimizin bir bölümünde seramik ve çini gibi el sanatları atölyeleri yer alırken; diğer tarafı dans, halk oyunları ve tiyatro çalışmalarının yapılacağı geniş, modern salonlardan oluşacak. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlar çok daha konforlu bir alanda sanatla buluşma imkanı bulacak."

Dayanışma ve sosyal belediyecilik vurgusu

Hizmet anlayışlarını "kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle yürüttüklerini hatırlatan Kırgöz, sosyal ve toplumcu belediyecilik projeleriyle hayatın her alanına dokunduklarını belirtti. Dikili'nin en büyük zenginliğinin; birbiriyle kucaklaşan ve sevgiyle bağlanan insanları olduğunu vurgulayan Kırgöz, "Sosyal marketimiz aracılığıyla darda olan her bir komşumuzun elinden tutmaya, dayanışmanın sıcaklığını tüm hanelerimize taşımaya kararlıyız. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailede hiç kimsenin kendini yalnız, kimsesiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. İyiliği ve paylaşımı büyüterek her bir hemşerimizin yüzündeki gülümseme olmaya devam edeceğiz" dedi.

29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında emek veren tüm eğitmenlere, teknik ekibe ve performans sergileyen kursiyerlere teşekkür eden Başkan Kırgöz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu akşam burada birlikte üretmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Birazdan sahne alacak olan her bir evladımıza, her bir dansçımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların cesareti ve emeği hepimize ilham veriyor. Dünya Dans Günümüz kutlu olsun."